Milan | Hugo Lloris esalta Olivier Giroud | è un esempio per i giovani

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 27 febbraio 2024): il portiere francese hato il connazionale, definendolo unper iIlanche in questa stagione si sta affidando a. Il centravanti francese infatti continua a essere un punto di riferimento per i compagni di squadra e una garanzia di rendimento per Stefano Pioli. Finora infatti il bomber transalpino ha segnato 12 gol e fornito 8 assist in 23 presenze in campionato. A questi poi ha aggiunto 1 gol e 1 assist in Champions League. Numeri che dimostrano ancora una volta il fiuto del gol del francese, ma anche la sua capacità di giocare con la squadra, visto che è vicino alla doppia cifra anche negli assist. E se in estate e poi a ...