Milan | chi è l’MVP del mese? Vota il tuo preferito | News

Chi è Viktor Gyokeres: età, ruolo e caratteristiche del giocatore che interessa al Milan: Chi è Viktor Gyokeres, attaccante svedese che interessa al Milan. – La stagione entra nel vivo, con le squadre di Serie A in lotta per i rispettivi obiettivi, ma c’è sempre un occhio al calciomercato.tag24

Chi è Viktor Gyokeres, il n.9 dello Sporting Lisbona da 30 gol che piace al Milan ed esulta "alla Hannibal Lecter": CALCIOMERCATO - Il nome di Gyokeres, attaccante 25enne svedese dello Sporting Lisbona, è entrato anche in orbita Milan: ha segnato già 30 gol in stagione finora e se ne è parlato soprattutto negli ...eurosport

Leao: "Sono rimasto al Milan non per i soldi, ma per un patto d'amore": "Chiunque vorrebbe giocare in rossonero, il mio rinnovo non è mai stato un tira e molla per denaro. Sono qui per dimostrare quanto possa ancora dare come calciatore e come uomo". Furlani, Pioli, Ibrah ...corrieredellosport