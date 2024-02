Milan-Atalanta | polemiche per il rigore | intanto Orsato vince un premio

Gian Piero Gasperini , tecnico nerazzurro, è torna to a parlare del contatto Olivier Giroud-Emil Holm in Milan-Atalanta (pianetamilan)

Milan, 11 rigori contro concessi in questa stagione: dato che preoccupa: La partita di domenica sera del Milancontro l’Atalanta ha mostrato un dato preoccupante per i ... Durante i suoi anni al Milan, Maignan ha parato soltanto tre rigori sui 19 che ha dovuto affrontare.ilmilanista

“Personalità da futuro capitano del Milan”, che elogio per il rossonero: All’indomani di Milan-Atalanta, tante sono le considerazioni da fare sui giovani su cui il Milan può puntare per il suo futuro. Tra questi, spicca Adli. Non solo Rafa Leao. Il Milan può puntare su ...spaziomilan

Orsato riceve un premio: il motivo del riconoscimento per l’arbitro di Milan Atalanta. Domani sarà a Lecce per riceverlo: Dopo il suo arbitraggio di Milan Atalanta tanto discusso per via del calcio di rigore concesso alla Dea dopo l’intervento del VAR, l’arbitro Daniele Orsato domani riceverà un premio. Il riconoscimento ...milannews24