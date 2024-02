Milan-Atalanta | Paolo Casarin durissimo contro Orsato | è un rigorino…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dopo l’episodio del rigore insi è espresso sulla decisione arbitrale di, definendolo un rigorino La partita frafa ancora discutere. Nel match giocato domenica sera a San Siro, i rossoneri si sono fatti preferire, facendo la partita e andando in vantaggio con lo splendido gol di Rafael Leao. Nel finale del primo tempo poi la squadra di Gasperini ha pareggiato con un calcio di rigore trasformato da Teun Koopmeiners. Proprio l’assegnazione di questo penalty però ha creato diverse polemiche. Il rigore infatti è stato assegnato per un fallo di Olivier Giroud su Emil Holm. Nella dinamica, l’esterno nerazzurro arriva prima sul pallone e l’attaccante rossonero lo colpisce al petto in modo lieve. Il giocatore ...