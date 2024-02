Miglior difesa tra le rivali. Ma l'attacco non ingrana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’ottimismo che circolava dopo la doppia vittoria contro Recanatese e Pescara ha lasciato spazio alla preoccupazione per una classifica che resta problematica. Ma nessuno mette in dubbio che la decisione di riprendere mister Di Carlo sia stata più che mai opportuna. Anzi, se fosse stata presa con qualche settimana di anticipo magari la Spal avrebbe qualche punto in più. Il tecnico ciociaro ha delle responsabilità per quanto accaduto in avvio di stagione e non è stato perfetto nemmeno nelle ultime uscite, però l’atteggiamento e lo spirito della squadra sono cambiati in maniera significativa rispetto ad un mese fa. La sfida di Di Carlo è salvare la Spal attaccando. O quantomeno affrontando le gare con maggiore coraggio rispetto a quanto succedeva in precedenza. Sin dalla gara con la Recanatese che ha rappresentato il suo ritorno in panchina, l’allenatore di Cassino ha proposto un ...