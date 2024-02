Microsoft fa uno sgambetto a OpenAI ed entra nell’europea Mistral AI Come provare il chatbot “Le Chat”

(Di martedì 27 febbraio 2024)ha investito 13 miliardi di dollari ine siedemembro non votante nel suo cda. Però si è guardata attorno e ha sigillato una collaborazione pluriennale anche con la franceseAI....

Windows 11 KB5034765: Microsoft conferma i problemi: Confermati i problemi durante l'installazione dell'aggiornamento KB5034765 per Windows 11: in attesa della soluzione, c'è un workaround.punto-informatico

AI, Microsoft pronta a investire in Francia. Furia di Meloni contro Biden: L'Italia auspica che il G7 si assuma questa responsabilità, ma è preoccupata dalla concorrenza della Francia con il vertice di novembre ...affaritaliani

Elon Musk non riesce a configurare il PC Windows, e chiede aiuto a Nadella su X: Problemi con la configurazione di un PC Windows per Elon Musk che, come qualsiasi utente, si è rivolto direttamente a Satya Nadella.tech.everyeye