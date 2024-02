La Milano Fashion Week AI 24/25 è passerella di hairstyle e capelli . Effetto wet – viene da sdire come tendenza principale, luminosi e in stile giapponese, ma ... (iodonna)

La replica di lady Cassano ad un follower: "Secondo me per certe cose e certi ambienti bisogna nascere con le giuste abitudini e io non le ho" (golssip)

MFW, alla sfilata Ferrari c’era anche Federica Masolin: A Milano si è appena chiusa la settimana della moda e Federica Masolin, che si occupa di calcio e motori, ha sfilato sul red carpet ...golssip

La Milano Fashion Week e il talento dei designer indipendenti: Nonostante la pioggia quasi incessante, l' edizione autunno/inverno 2024-25 della Milano Fashion Week dedicata alla donna non ha mancato di dare la giusta visibilità ai designer indipendenti. Non solo ...vogue

La nuova stazione di ricarica wireless Anker MagGo (pieghevole 3-in-1) si sta diffondendo in altri Paesi: Anker sta vendendo la sua stazione di ricarica wireless MagGo (pieghevole 3-in-1) nei Paesi europei. Il dispositivo, progettato per caricare contemporaneamente tre dispositivi Apple, è arrivato in Nor ...notebookcheck