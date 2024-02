Mezzo dei rifiuti investe ottantenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Grande apprensione per le condizioni del pensionato 80enne investito ieri mattina da undella nettezza urbana alla Cassina Ferrara. E’ successo intorno alle 10 sotto una pioggia battente in via Balestrini a poca distanza dall’ospedale cittadino. La dinamica sarà chiarita dalla polizia locale che ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti a partire da quella del conducente del. Secondo alcuni residenti il pensionato sarebbe stato colpito dalin retromarcia. Ed effettivamente è così che l’hanno trovato alcuni testimoni sotto la parte posteriore del camioncino per la raccolta della spazzatura adatto alle strette vie della zona. Il conducente si è subito fermato e con i passanti ha chiamato il numero unico delle emergenze facendo accorrere i soccorsi. Sul posto due pattuglie della polizia locale per ...