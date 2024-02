Meteo | perturbazioni | instabilità e piogge forti | allerta meteo in varie Regioni

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 27 febbraio 2024) La perturbazione numero otto del 2024 è arrivata in Italia e sembra non voler lasciare in pace ildella nostra penisola prima di giovedì 29 febbraio. Temporali, burrasche enevicate sono attese nelledel Centro-Nord e in Sardegna. L’ultima settimana di febbraio sarà quindi caratterizzata da tempo variabile, con accumuli di pioggia L'articolo proviene da Il Difforme.