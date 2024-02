Meloni | Salvini Tajani | errori?Valuteremo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 27 febbraio 2024) 15.05 "I dati disponibili consegnano una vittoria per meno di 3mila voti alla candidata del Centrosinistra Alessandra Todde". Anche se il Centrodestra non ha avuto cali, "si tratta di una sconfitta sulla quale ragioneremo insieme per valutare i possibili errori commessi""imparando della nostre sconfitte come dalle nostre vittorie". Così in una nota insieme. Poisu X:"Ci tengo a ringraziare Truzzu e tutta la coalizione del Centrodestra che con le sue liste si conferma la più votata dagli elettori".