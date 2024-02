Meloni | Tajani e Salvini gelano le speranze sarde della sinistra | “Impariamo anche dalle sconfitte”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nessun contraccolpo dal voto sardo sul governo e sull’unitàcoalizione. Una nota congiunta di Giorgia, Antonioe Matteosmorza definitivamente gli entusiasmi e i desideri di quanti in queste orefile dell’opposizione cercano di caricare il voto di un carattere nazionale, tifandoper una faida interna al centrodestra. La scelta di parlare all’unisono è già di per sé un segnale chiaro, ma diventa un vero e proprio avviso ai naviganti nel momento in cui i tre leader chiariscono che valuteranno “i possibili errori commessi” e “continueremo a lavorare imparandonostrecomenostre vittorie”. Dunque, lapuò mettersi l’anima in pace: il voto sardo non ...