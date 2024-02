Meloni scherza con la stampa estera | Perdo sempre a Burraco | la mia giornata un po' così così

(Di martedì 27 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2024 "Le cose che mi fanno arrabbiare in assoluto di più sono la slealtà, l'umiliazione e perdere a, cosa che di recente mi sta capitando anche abbastanza spesso. La cosa che amo di più dopo mia figlia è questa nazione e quindi chiaramente mi fa arrabbiare che le si manchi di rispetto. E qui mi consentite di dire un paio di cose un po più serie. Ma non davvero non vi dirò. Questa serata, diciamo, non merita pesantezza. Nonostante la miasia stata un po", le parole di Giorgiaall'incontro con i corrispondenti della. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Ci si aspetta da me in questa sede un intervento leggero, io non ero leggera manco a 15 anni, figuriamoci se riuscirò ad esserlo ... (liberoquotidiano)

Meloni ironica alla stampa estera: Ho perso in Sardegna e non posso affogare i dispiaceri nell'alcol: Voi mi invitate nel giorno in cui perdo le elezioni in Sardegna e sto pure facendo la Quaresima e non posso neanche affogare i miei dispiaceri nell'alcol", le parole di Giorgia Meloni all'incontro con ...ilgiornale

Meloni alla Stampa estera: "Dovrei essere leggera, ma tra Sardegna e Quaresima...": Giorgia Meloni scherza dolce-amara e chiude. "Vi ringrazio per il buon auspicio, perché solo dopo avermi invitato a questa cena mi avete detto che, prima di me, avevate avuto ospite Mario Draghi e ...huffingtonpost

PREMIERATO, Meloni: VORREI SOLO GARANTIRE CHE GOVERNO LO SCELGANO CITTADINI: Roma, 27 feb – "A questa nazione serve stabilità per avere una visione, per dare priorità agli investimenti, per avere una strategia: per fare questo ci vuole stabilità. Leggo tante letture distorte, ...9colonne