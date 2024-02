Meloni scherza a cena Stampa Estera

(Di martedì 27 febbraio 2024) 21.05 "So che ci si aspetta un intervento leggero ma io non ero leggera neanche a 15 anni figuriamoci dopo 16 mesi di governo, poi mi invitate nel giorni in cui perdo la Sardegna e sto pure facendo la Quaresima e non posso nemmeno affogare i dispiaceri nell'alcol". Così Giorgiaalladei corrispondenti della. "Ho molti dei sette vizi capitali ma non la vanità",afferma."Si può parlare di libertà dima si rischia di cancellare la. L'intelligenza artificiale va governata o sarà detonatore"

La premier Meloni ha scherza to con i giornalisti dell’Associazione della Stampa estera a Roma: "mi invitate nel giorno in cui perdiamo le elezioni in ... (fanpage)

“Ci si aspetta da me in questa sede un intervento leggero, io non ero leggera manco a 15 anni, figuriamoci se riuscirò ad esserlo oggi, che abbiamo perso le ... (secoloditalia)

Meloni scherza sulla sconfitta in Sardegna e confessa: non amo stare a Palazzo Chigi, per questo posso restarci: “Difficile oggi allegria”, dice in un incontro con stampa estera, dove preannuncia anche un tema delicato del G7 ...askanews

Meloni alla cena della stampa estera: "mi chiedete di essere leggera, difficile dopo sconfitta in Sardegna": La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto il suo intervento alla cena con la stampa estera. “Non è facile seguire la politica italiana", ha riconosciuto. "So che ci si aspetta un interven ...informazione

Sardegna: Meloni ci scherza su, 'quaresima, non posso nemmeno affogare dispiacere in alcol' (2): (Adnkronos) - "Le cose che mi fanno arrabbiare di più sono la slealtà, l'umiliazione e perdere a burraco, cosa che ultimamente mi sta capitando spesso, segno che quest'anno non è proprio partito ...notizie.tiscali