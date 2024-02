Meloni | Salvini e Tajani giurano | non sbaglieremo come in Sardegna Ma Bardi è già diventato il prossimo errore

(Di martedì 27 febbraio 2024) In Basilicata Forza Italia spinge per il proprio governatore uscente, la Lega invece predica calma e invita a prendere tempo con l'obiettivo di cambiare cavallo. Il dilemma di

Meloni, Salvini e Tajani giurano e spergiurano: non sbaglieremo come in Sardegna. Ma Bardi è già diventato il prossimo errore: Ma rimane una sconfitta sulla quale ragioneremo insieme per valutare i possibili errori commessi”, recita la nota, che sintetizza il sentire comune tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini.huffingtonpost

Terremoto politico: FdI di Giorgia Meloni cala, Conte vola: Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia (FdI), continua a mantenere ... con iniziative di rilievo come la fiaccolata per Navalny e la mozione di sfiducia a Salvini. Alleanza Verdi-Sinistra si ...newsmondo

Meloni-TAJANI-Salvini: RAMMARICATI PER SARDEGNA MA CDX E’ FORTE (RIEPILOGO) – (1): Roma, 27 feb - Si dicono “rammaricati”, ma sottolineano anche “l'ottimo risultato delle liste della coalizione di centrodestra”. Nel day after dello snervante scrutinio delle Regionali in Sardegna, a ...9colonne