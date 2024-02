Meloni incontra i giornalisti della Stampa estera

Sardegna, Todde “Subito al lavoro, ai manganelli risposto con le matite”: CAGLIARI (ITALPRESS) - "Sono felice e orgogliosa di essere la prima donna presidente. Abbiamo rotto un tetto di cristallo grazie soprattutto alle donne che hann ...telenicosia

Elezioni Regionali in Sardegna, Donzelli: “La sconfitta di Truzzu riguarda dinamiche locali. Il progetto Meloni è ancora valido” | VIDEO: Secondo il deputato di Fratelli d’Italia il risultato delle elezioni in Sardegna non è un segnale al governo di Giorgia Meloni, che in ogni caso ha sostenuto la candidatura di Truzzu nonostante le ...tag24

Elezioni regionali Sardegna, lo spettro dei ricorsi. Spoglio a rilento, FdI chiede già il riconteggio: Fino all'ultimo testa a testa. Poi il sorpasso alla curva finale. Non è una gara di Formula Uno ma lo spoglio delle elezioni regionali in Sardegna che per un giorno ha tenuto col ...ilgazzettino