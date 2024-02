Meloni e Salvini i veri sconfitti in Sardegna

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 febbraio 2024) voler candidare Paolo Truzzu a tutti i costi alla presidenza della Regioneè stata la premier in persona. Giorgiaha voluto così tanto imporre il sindaco di Cagliari, benché fosse tra i meno amati primi cittadini d’Italia, al punto da ingaggiare una lotta senza quartiere con il suo vicepremier e leader leghista, Matteo. Che invece si batteva per la conferma del governatore uscente Christian Solinas. La leader FdI si è intestata la scelta del candidato per le regionali in. Ma pure il Carroccio è doppiato da Forza Italia Alla finesi è dovuto piegare e accettare Truzzu. Ora questa scelta presenta il conto. E il risultato dell’isola, dove ha vinto la candidata del centrosinistra Alessandra Todde, renderà ancora più aspro lo scontro sul terzo mandato per i ...