Meloni e gli scongiuri sulla sfida di Draghi alla stampa estera | «Gli avete portato una sfiga…» – Il video

(Di martedì 27 febbraio 2024) Durante la cena dei corrispondenti dell’Associazione, la premier Giorgiaè stata protagonista di un botta e risposta (ironico) dal palco dell’evento. La presidente dei corrispondenti, prima di presentare, ha infatti ricordato la prima cena di circa due anni fa quando l’allora premier, Mario, partecipò all’evento. «Approfitto per ringraziareche ci onorò della sua sua presenza nella prima cena e, che nel suo caso, fu anche l’ultima – ricorda la presidente -. Il suo governo cadde a soli due giorni da quella sera. Può essere una tradizione anche la caduta dei governi dopo le cene dei corrispondenti». La risposta dinon si è fatta attendere. Prima di chiudere il suo intervento la premier è infatti tornata ...

"So che durante questo incontro ci si aspetta leggerezza, io non ero leggera manco a 15 anni, figuratevi dopo questi mesi al governo": Giorgia Meloni lo ha ... (liberoquotidiano)

Meloni alla cena della stampa estera: "mi chiedete di essere leggera, difficile dopo sconfitta in Sardegna": Tutto vero, ha confermato Meloni: "Guardo sempre il bicchiere mezzo vuoto, ma siccome so immaginare lo scenario peggiore possibile poi sono in grado di affrontare tutti gli altri".teleborsa

Meloni: "Auguri ad Alessandra Todde, ringrazio Truzzu": "Ci tengo a ringraziare Paolo Truzzu - aggiunge Meloni - e tutta la coalizione del Centrodestra, che con le sue liste si conferma la più votata dagli elettori. Le sconfitte sono sempre un dispiacere, ...sardegnalive

