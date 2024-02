Meloni commenta le Regionali in Sardegna | “Dispiaciuta per la sconfitta | ma il centrodestra imparerà”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 febbraio 2024) Un testa a testa che si è prolungato per diverse ore, intensissime, quelle dello spoglio. E dal quale è emerso però alla fine vincitrice Alessandra Todde, appoggiata da un campo largo guidato dal centrosinistra ed eletta nuova governatrice della. Un verdetto che ha fatto rumore e che ha segnato, di fatto, la primadi Giorgiada quando si è insediata nel nuovo ruolo di premier, rompendo quella narrazione che voleva ilsempre capace di spuntarla nell’urna. Molto atteso, in questo senso, il commento proprio della leader di Fratelli d’Italia, che ha atteso la fine dello spoglio per dire la usa. “Ho telefonato ad Alessandra Todde, eletta Presidente della Regione, per porgerle i miei auguri di buon lavoro. Ci tengo a ringraziare Paolo Truzzu e tutta la ...