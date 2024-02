Meloni alla stampa estera | “Mi chiedete di essere leggera ma tra la sconfitta in Sardegna e la Quaresima…”

(Di martedì 27 febbraio 2024) “So che ci si aspetta un intervento leggero ma io non eroneanche a 15 anni figuriamoci dopo 16 mesi di governo, poi mi invitate nel giorni in cui perdo lae sto pure facendo la Quaresima e non posso nemmeno affogare i dispiaceri nell’alcol…”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianel suo interventocena dei corrispondenti della. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

