Meloni alla stampa estera | “Ho perso non sono contenta | ma vorrei il Premierato per dare più democrazia”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il presidente del Consiglio non rimanda l’invito che gli è stato fatto dai giornalisti stranieri e scherza: “venuta qui ma non posso affogare i dispiaceri nell’alcool per via della Quaresima” Non è proprio il giorno giusto per parlare, ma il presidente del Consiglio Giorgianon si sottrae all’invito che lagli aveva rivolto settimane fa. E’ il giorno dopo la sconfitta in Sardegna che forse non si aspettava, ma è stata evidente, ma lei non si nasconde e prova anche a scherzarci sopra: “Mi invitate nel giorno in cui perdo le elezioni in Sardegna, sto pure facendo la Quaresima e non posso neanche affogare i miei dispiaceri nell’alcol”, dice comunque col sorriso e aggiunge: “Diciamo che non è proprio la giornata migliore per aspettarsi da me della simpatia e dell’allegria. E’ andata così“. Il ...