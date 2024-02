Medio Oriente | un conflitto di ideologie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) La striscia di Gaza è lunga circa 40 chilometri e la sua superficie complessiva è di appena 365 chilometri quadrati, circa la metà del Comune di Ravenna. Eppure, in quel territorio da più di settant’anni si combatte in maniera ferocissima, lo stiamo vedendo ormai da tempo. Non solo. Lì, in quell’area semidesertica, in cui la guerra continua ininterrotta, abitano 2.100.000 persone. La cosa ancora più assurda deltra Israele e Palestina è che si combatte da ormai sette decenni per un territorio grande come Piemonte e Valle d’Aosta, in gran parte desertico e senza risorse. È a tutti gli effetti un territorio che di norma verrebbe ignorato dalle grandi potenze. Eppure, la quantità di forniture militari e di denaro che dalle potenze arabe e occidentali arriva in quel pugno di terra per infiammare la guerra, è incredibile. Tutte queste misure e questi paragoni ...