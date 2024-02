Media | Netanyahu ' sorpreso' da Biden sulla tregua a Gaza

Il Qatar ha annunciato di aver ricevuto “una risposta positiva” da parte di Hamas sull’intesa per gli ostaggi israeliani a Gaza. Ma la fazione islamica insiste ... (ilsole24ore)

L’emittente araba Al Jazeera afferma che 25 persone sono morte e altre decine rimaste ferite in un bombardamento israeliano che ha colpito un edificio ... (ilsole24ore)

Gaza, Biden accende la speranza sul cessate il fuoco. Israele e Hamas frenano: Durano lo spazio di un respiro le speranze di una tregua in Medio Oriente. Nella notte le accende il presidente ... "Non capisco da cosa nasca l'ottimismo di Biden", dice un funzionario del governo ...tg.la7

A Gaza spiraglio sugli ostaggi, l’Anp cambia premier e in Libano nuovo round tra Hezbollah e Israele: Israeliani e palestinesi sembrano avvicinarsi sempre di più al momento delle risposte. Da settimane il governo di Benjamin Netanyahu, ...ilriformista

La guerra in Ucraina e a Gaza: la difficile relazioni tra Russia e Israele: Sebbene Israele rappresenti un partner regionale fondamentale per la Russia, potenza che cerca in Medio Oriente di avere un buon dialogo ... Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu. Bibi, infatti, ha ...money