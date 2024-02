Maxi rissa in piazza XX Settembre all’ora di cena | denunciati un 29enne e un 24enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Bologna, 27 febbraio 2024 –ieri sera, intorno alle 21.30, vicino alla fermata dell’autobus inXX. Gli agenti del Reparto mobile sono intervenuti denunciando un cittadino nigeriano di 29 anni regolare sul territorio e un ventiquattrenne tunisino, in questo caso irregolare. I due, per motivi che non è stato possibile chiarire, hanno iniziato a prendersi a calci e pugni davanti agli occhi delle persone presenti in zona. Nel giro di pochissimo tempo, altre dieci persone, loro connazionali, li hanno raggiunti fomentando la. Quest’ultimi si sono dati alla fuga prima dell’intervento degli agenti, motivo per cui la denuncia è scattata solo per ile il ventiquattrenne.