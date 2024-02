‘Maurizio racconta…’ | le speranze di medaglia dell’Italia a Parigi 2024 e i voti alle Federazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANAVoto della settimana per l’Italia: 8 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) ? L. De Aliprandini (sci alpino) ? M. Favaretto (scherma)? I. Aouani (atletica) ? C. Tecuceanu (atletica) Atleta della settimana (uomo). Tommaso Marini (scherma): annientato in finale il Giappone con lo score di 45-30 nella competizione a squadre, anche nella gara individuale il campione del mondo in carica ha dettato legge, lasciando le briciole ai rivali con punteggi da padrone assoluto. Come nel caso della finale, dove ha asfaltato l’altro azzurro Edoardo Luperi per 15-6. Un doppio oro, che ribadisce chi sarà l’uomo da battere sulle pedane francesi. Atleta della settimana (donna). Jasmine Paolini (tennis): primo titolo WTA 1000 della carriera per la toscana, il secondo in assoluto nel circuito maggiore dopo il ...