Matteo Carida’ saluta la Delfes Avellino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto LaSSdrl comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione contrattuale con l'atletaCaridà. Al giocatore va un sentito ringraziamento per i due anni trascorsi in maglia biancoverde, al tempo stesso il club gli augura le migliori fortune professionali.