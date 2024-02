Mattarella visita la nave Bergamini al porto di Limassol | le immagini

Nicosia, 26 feb. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , è giunto a Nicosia per la prima visita di Stato di un Capo dello Stato ... (calcioweb.eu)

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , accompagnato dalla figlia Laura è arrivato al comando Generale della forza delle Nazioni Unite per il ... (quotidiano)

Sergio Mattarella in visita a Cipro : “insieme potremo incidere positivamente sulle politiche europee, sull’andamento delle scelte dell’Unione” Il Presidente ... (361magazine)

Difesa: Mattarella, 'Forze Armate garanzia equilibrio democrazia': Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della visita alla nave Bergamini nel porto di Limassol, penultima tappa del suo viaggio a Cipro.lagazzettadelmezzogiorno

Difesa: Mattarella visita nave Bergamini, 'da Forze Armate contributo a pace': Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver visitato nel porto di Limassol, a Cipro, accompagnato dal capo di stato maggiore della Marina militare, Enrico Credendino, ...lagazzettadelmezzogiorno

Mattarella rende omaggio alla Marina sulla nave fregata Bergamini a Cipro: A bordo ci sono 183 uomini e donne in divisa impegnati in operazioni di polizia in alto mare ...video.corriere