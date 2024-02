Mattarella a Cipro | Strada per la pace difficile ma si trova sempre  

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 febbraio 2024) AGI - "È un compito, ma per quantoc'èunapossibile da perpetrare. Lac'è, si". Così Sergiovisitando la zona di interposizione Onu a, forza che dal 1964 è di stanza nell'isola e dal 1974 contribuisce a evitare il dilagare di scontri dopo l'aggressione turca. Nella 'buffer zone' Onu è operativo un contingente di circa 2000 caschi blu, e tra questi è presente anche l'Italia con quattro Carabinieri.visiterà poi il laboratorio antropologico del Comitato per le Persone Scomparse e il Vecchio Aeroporto di Nicosia. Il presidente della Repubblica ha espresso "apprezzamento per quello che negli ultimi decenni fa questa missione per ...