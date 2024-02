Massimo Pericolo in concerto al Festival di Majano sabato 20 luglio

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 27 febbraio 2024), artista fra i più sorprendenti della nuova scena rap italiana, annuncia oggi le date del suo nuovo tour estivo che segue la pubblicazione del suo terzo e atteso album in studio “Le cose cambiano”. L’unico live nel Nordest è in programma20(inizio 21.30) aldi. I biglietti per il, organizzato da Pro, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.proi.it e www.azalea.it . A due anni di distanza dall’album precedente il 1° dicembre ha finalmente visto la luce uno degli album più attesi dell’anno. “Le cose cambiano” è un messaggio di speranza da parte ...