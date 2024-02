Mary Poppins verrà distribuito non più come film per bambini | “Linguaggio discriminatorio” La decisione che fa discutere in Gran Bretagna

La British Board of Film Classification (BBFC) ha stabilito che il film Mary Poppins, per i minori al di sotto dei 15 anni, deve essere visto solo in ... (funweek)

Cambio di rating per il classico per famiglie Mary Poppins , le maglie della censura si stringono per via della presenza di termini razzisti. Il classico per ... (movieplayer)

Mary Poppins verrà distribuito non più come film per bambini: Questa è la decisione della British Board of Film Classification (BBFC), che la scorsa settimana ha aumentato il rating d'età del classico con Julie Andrews Nel Regno Unito è aumentato il rating d'età ...tg24.sky

Mary Poppins: la censura colpisce il film, nuovo divieto per colpa del "linguaggio discriminatorio": Dick Van Dyke con Julie Andrews in una scena del film Mary Poppins ( 1964 ) L'organizzazione ha anche fatto luce sul processo di valutazione del film dichiarando: "Per specificare, valutiamo (e ...movieplayer

Mary Poppins non è più un film per bambini: scattano provvedimenti per colpa di frasi razziste: È cambiata la valutazione del celebre cult anni '60 Mary Poppins: per gli standard di oggi contiene "linguaggio discriminatorio" ...bestmovie