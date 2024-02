Mary Poppins | la censura colpisce il film | nuovo divieto per colpa del linguaggio discriminatorio

(Di martedì 27 febbraio 2024) Cambio di rating per il classico per famiglie, le maglie dellasi stringono per via della presenza di termini razzisti. Il classico per famigliebersaglio dellaperdell'uso di. "Il British Board ofClassification (BBFC) ora considera la storia del 1964 della magica tata di Julie Andrews non adatta ai bambini da soli, nonostante ilabbia incantato generazioni di giovani", ha riferito il Daily Mail. "La riclassificazione sarebbe dovuta all'uso della parola Ottentotti", ha spiegato il quotidiano. "Il termine datato è stato storicamente utilizzato dagli europei per riferirsi ai Khoekhoe, un gruppo di pastori nomadi del Sud ...

