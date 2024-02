Marina di Carrara | 24enne gettata fuori da un' auto e poi colpita con calci e pugni

(Di martedì 27 febbraio 2024) E’ una giovane romena che è stata soccorsa da un’ambulanza e portata in ospedale. La polizia dà la caccia agli aggressori che sono fuggiti

