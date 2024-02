‘Margherita delle stelle’ | il film sulla vita dell’astrofisica Hack in onda su RaiUno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Firenze, 27 febbraio 2024 – Il“Margheritastelle” arriva in televisione. Il 5 marzo sbarca in prima serata su Rai Uno. Diretto da Giulio Base e prodotto da Rai Fiction – Minerva Pictures, ilè un ritratto intimo ed emozionante della grande astrofisica fiorentina Margherita, interpretata da Cristiana Capotondi. La pellicola ripercorre la sua, fin da quando era una bambina curiosa, agli anni della gioventù, vissuti da ragazza libera e anticonformista. Fino a quando diventò la prima donna a dirigere l’Osservatorio Astronomico di Trieste. Cesare Bocci vestirà i panni di babbo Roberto, padre dell'astrofisica, mentre Sandra Ceccarelli quelli della madre Maria Luisa. Nella parte del marito Aldo De Rosa troviamo Flavio Parenti. Le riprese sono state realizzate in buona parte anche in ...