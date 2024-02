Mara Venier riattiva i commenti e chiede scusa per il comunicato a Domenica In | “Si può sbagliare”

La vendetta va servita fredda, così come il caffeuccio di Barbara D’Urso : dopo il suo licenziamento in tronco da Mediaset , la ex conduttrice di Pomeriggio 5 ... (donnapop)

Barbara D’Urso torna in televisione. Libera dal contratto in esclusiva con Mediaset, scaduto lo scorso dicembre, la conduttrice napoletana è ora finalmente ... (dilei)

Barbara D’Urso ospite a Domenica In: L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque domenica 3 marzo sarà su Rai 1, ospite di Mara Venier a Domenica In. “A Domenica Barbarella“ scrive la Venier “col cuore” su Instagram, con tanto di foto con la D ...davidemaggio

Barbara D’Urso torna in tv: sarà ospite di Mara Venier: Barbara D’Urso sarà ospite di Mara Venier a Domenica In Come anticipato in anteprima da TvBlog e confermato sui social network da Mara Venier, Barbara D’Urso sarà ospite di Domenica In nella puntata ...dilei

Mara Venier chiede scusa per il comunicato stampa Rai letto a “Domenica In”: “Si può sbagliare” | FOTO: Mara Venier torna sul comunicato stampa della Rai e per la prima volta ammette sui social di aver commetto un errore chiedendo scusa.tag24