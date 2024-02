Mara Venier attacca il famoso collega | che errore imperdonabile ha commesso?

(Di martedì 27 febbraio 2024) È accaduto un piccolo siparietto televisivo durante Domenica In che ha coinvolto la regina del pomeriggio,, e un. Un episodio che ha lasciato tutti sorpresi e che dimostra come nello show business l'amicizia e l'ironia non manchino mai. Ma cosa è successo esattamente?, solitamente sempre solare e sorridente, si è trovata al centro dell'attenzione per un episodio un po' particolare avvenuto in diretta. Conosciuta per la sua schiettezza e spirito combattivo, ha espresso la sua opinione, senza peli sulla lingua, alcoinvolto, che si è ritrovato un po' in imbarazzo e senza parole. Il siparietto trae Massimo Giletti Ilin questione era nientemeno che Massimo Giletti, ...

Stando a quanto riporta TvBlog, Barbara D'Urso tornerà in tv dopo un periodo di lontananza: la conduttrice, per anni volto Mediaset, sarà ospite di Mara ... (fanpage)

Massimo Giletti ospite da Mara Venier a Domenica In è stato gelato dalle parole della conduttrice, che ha lasciato tutti senza parole. The post Mara Venier ... (movietele)

Barbara D'Urso ospite torna in tv ospite a Domenica In: Dopo l'addio a Mediaset Barbara D'Urso torna in tv ospite domenica 3 marzo da Mara Venier. L'ex volto di Canale 5 ha deciso di confidarsi alla sua ex competetior Zia Mara per raccontare questi mesi ...ansa

Barbara D’Urso torna in tv: “Ospite di Mara Venier a Domenica in”: “Per riprendere il contatto televisivo con i suoi telespettatori, rimasti orfani della sua presenza in tv dopo la sua dipartita, anche traumatica da Pomeriggio 5, Barbara ha scelto Mara Venier e il ...repubblica

Barbara D'Urso a Domenica In, da Mara Venier la prima intervista dopo l'addio a Mediaset: Il ritorno in televisione di Barbara D'Urso passa per la Rai, più precisamente da Mara Venier e Domenica In. La ex conduttrice di Pomeriggio 5 parlerà domenica 3 marzo, per la prima volta dall'addio a ...leggo