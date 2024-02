Manganellate a Pisa | lo storico Barbero | “C’è chi ha voluto zittire le proteste” Il discorso su democrazie e regimi autoritari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lotorinese Alessandroè intervenuto sui fatti die di Firenze, dopo le tensioni tra le forze dell’ordine e gli studenti che manifestavano per la Palestina. Parlando dei, loha detto: “Fanno fatica a far stare zitti quelli che protestano. Poi naturalmente ci sarebbe da aprire tutta la pagina di come anche leoccidentali ogni tanto trovano qualcuno che protesti un po’ troppo e vogliono far star zitti chi protesta un po’ troppo, che si tratti di manganellare dei ragazzi in corteo o di mettere in galera Assange“. Secondo, che ha tenuto una lezione ai ragazzi in autogestione del liceo Alfieri di Torino, lepossono essere a volte più giustificate a volte meno, “ma in ...