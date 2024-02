Manchester City | Haaland senza freni | segna cinque gol al Luton in FA Cup

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) Erling. Prestazione monstre in FA Cup per l’attaccante norvegese, che hatogol in una sola partita contro il malcapitatoa Kenilworth Road. 3?, 18?, 40?, 55?, 58?, non è una ruota del gioco del Lotto, ma i minuti in cui il fenomenale attaccante hato i suoi gol questa sera. A rovinare, tra mille virgolette, la serata perfetta targata, la rete del 2-6 da parte di Kovacic, che ha messo fine al suo one man show. SportFace.