Mamma e figlia 16enne rubano carta di credito e prelevano 600 euro | beccate

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 febbraio 2024)e figlie complici in furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di. Ad essere state riconosciute come colpevoli sono una ragazzina di 16 anni e launa 34enne. Furto di carte die indebito utilizzo – Ilcorrieredellacittà.comLa giovanissima, da accertamenti svolti dai Carabinieri della stazione di Terracina, avrebbe rubato dal portafogli di una 35enne unadie, in seguito, insieme allaavrebbero fatto un prelievo di 600presso uno sportello ATM di Priverno, in provincia di Latina. La denuncia della vittima del furto e le indagini dei Carabinieri Sono stati poi gli uomini dell’Arma di Terracina, nel corso della giornata del 26 febbraio, a conclusione di accertamenti scaturiti dalla ...