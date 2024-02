Mamma di 41 anni uccisa a coltellate | il marito è irreperibile | ricerche a tappeto

(Di martedì 27 febbraio 2024) La vittima – di quello che sembra essere l’ennesimo femminicidio – è Sara Buratin, 41. A lanciare l’allarme, nel primo pomeriggio di oggi, 27 febbraio, è stata la madre della donna. Donna, si cerca il– Ilcorrieredellacittà.com I carabinieri stanno setacciando la zona in cui viveva la 41enne alla ricerca del, che al momento risulta. La vittima lascia una figlia di 12. Femminicidio a Bovolenta Un’altra donna, un altro femminicidio. Ennesima mattanza questo pomeriggio a Bovolenta, provincia di Padova. Una donna di 41– madre di una ragazza di 12– è statanell’abitazione della madre, che dista poche centinaia di metri ...

Operata a 98 anni, nella gamba aveva le schegge di un bombardamento del 1944: Ero con Mamma, papà, i nonni e quattro fratelli. Rimasero tutti feriti”. Era il 1944. Lina, che riportò le ferite più gravi, aveva 15 anni. In ospedale fecero quel che poterono: “Provarono a togliermi ...blitzquotidiano