Maltempo | stop treni Vicenza-Padova

(Di martedì 27 febbraio 2024) 18.20 Sospesa la circolazione ferroviaria tra le stazioni di, per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona, e che hanno provocato il rischio di esondazione di una serie di corsi d'acqua. Scuole chiuse domani a.Si invita la popolazione a "limitare il più possibile gli spostamenti fino al termine dell'emergenza". Smottamenti in Garfagnana, tre famiglie isolate. Frana tra la Liguria e la Toscana in località Bettole.

Maltempo. Vicentino sotto pressione. Zaia: “Situazione sotto controllo”: Per far fronte all’ondata di Maltempo in corso, in Veneto sono stati attivati i bacini di laminazione. E altri dovrebbero essere messi in funzione nelle prossime ore. “Sono ore un po’ complesse- ...altovicentinonline

Maltempo, stop ai treni anche per Treviso: TREVISO - VICENZA - Si aggrava la situazione della circolazione ferroviaria in Veneto a causa del Maltempo. Dopo il blocco del tratto tra Vicenza e Padova, che ha interrotto la circolazione sull'asse ...oggitreviso

Rischio esondazione per Maltempo, sospesa circolazione dei treni fra Vicenza e Padova: La circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 16.10 di oggi, martedì 27 febbraio, sulla linea ferroviaria Milano-Venezia, tra le stazioni di Vicenza e Padova, per le avverse condizioni meteo che ...mattinopadova.gelocal