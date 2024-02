Maltempo in Toscana | Arno in piena a Firenze | ma sotto i limiti di guardia

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulle Regioni del Nord e del Centro Italia. Toscana in ginocchio, mentre in Liguria una Frana ha isolato 1000 ... (ilgiornale)

Allerta meteo mercoledì 28 febbraio: scuole chiuse in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO: Toscana – Abruzzo – Umbria – Lazio – Campania – Molise – Calabria – Basilicata – Sicilia – Sardegna Si ricorda che I giorni persi per Maltempo non si recuperano, così come stabilito dal Ministero per ...orizzontescuola

Maltempo, caduti due grandi pini ad Arena Metato: nessun ferito: Situazione di scampato pericolo ad Arena Metato per due pini caduti nella tarda serata di lunedì 26 febbraio. I due grandi alberi, facenti parte di un'area privata, sono finiti nella via delle Murella ...gonews

Aerei e meteo. Maltempo: allerta rossa su parte del Veneto: Valutata inoltre quella gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo ... norme generali di comportamento da tenere in caso di ...avionews