Maltempo | frana minaccia Montemurlo Evacuate 18 famiglie 40 persone

(Di martedì 27 febbraio 2024) Diciotto, per un totale di 40, sono state, in provincia di Prato, dopo che, a causa del, ha iniziato a staccarsi unadalla montagna con la discesa dal costone di acqua, fango, pietre ed alberi. Lo ha deciso il sindaco Simone Calamai su indicazione dei vigili del fuoco L'articolo proviene da Firenze Post.

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulle Regioni del Nord e del Centro Italia. Toscana in ginocchio, mentre in Liguria una Frana ha isolato 1000 ... (ilgiornale)

Maltempo a Prato e provincia: fiumi sorvegliati speciali. Grosso pino cade su auto: L’allerta arancione si fa sentire. Pioggia forte e disagi, con anche alcune strade chiuse. Illeso l’automobilista che si è visto arrivare addosso la pianta. frana su una strada regionale ...lanazione

Maltempo, Liguria in scacco delle frane: smottamenti e strade chiuse dalla Spezia a Varazze: Continuano i problemi legati al Maltempo in Liguria. Una frana si è abbattuta in serata sulla carreggiata dell'autostrada A10 tra Celle e Varazze in direzione Genova. Sul posto sono… Leggi ...informazione

Maltempo, preoccupa una frana a Montemurlo: evacuate 18 famiglie: Allerta per la frana sopra località La Gualchiera. Allestito un punto di accoglienza alla palestra di Fornacelle, il sindaco Calamai: "Stiamo monitorando con la massima attenzione" Dopo l'alluvione ...gonews