Maltempo | frana a Montemurlo in Toscana Evacuate 40 persone

(Di martedì 27 febbraio 2024) Danni e famigliea causa delin provincia di Prato, in. Le conseguenze più gravi sono state riscontrate in via di Javello nei pressi della località la Gualchiera, dove nelle scorse ore ha iniziato a staccarsi unadalla montagna con la discesa dal costone di acqua, fango, pietre e alberi. Il sindaco Simone Calamai, seguendo le indicazioni dei vigili del fuoco, ha ordinato l’evacuazione in via precauzionale di 18 famiglie, per un totale di 40, che vivono nella zona interessata dalla. Si tratta di via del Carbonizzo, via Gualchiera, del centro sportivo del Carbonizzo e del teatro della Gualchiera. Tutte le attività sono state momentaneamente sospese. Lanon si è ancora conclusa e continua ...