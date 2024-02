Maltempo | disagi in Liguria | Toscana e Veneto Frana Pieve Ligure | strada riaperta LIVE

(Di martedì 27 febbraio 2024) Le piogge abbondanti delle ultime ore hanno fatto scattare diverse allerte meteo. Aieri pomeriggio unaha sfiorato uno scuolabus. Restano al momento isolati un migliaio di residenti nella parte alta del paese, ma i lavori sono quasi ultimati e la riapertura è prevista a metà pomeriggio. Chiuse tutte le scuole. Frane anche in provincia di Lucca: auto travolta dai detriti ma nessun ferito. Esonda il Naviglio: lezioni sospese per 850 studenti nel Pavese

Maltempo , freddo e neve in Italia : disagi e danni in diverse zone dell’ Italia . Allerta gialla su otto regioni L’ Italia è alle prese con un’ondata di Maltempo ... (361magazine)

Maltempo centro-nord, mille persone isolate da una frana in Liguria | Piogge forti in Toscana, bacini a livelli guardia: L'ondata di Maltempo ha colpito anche la costa toscana provocando disagi e danne. A causa di frane e smottamenti in provincia di Lucca diverse corse di bus sono state deviate. I carabinieri di Reggio ...tgcom24.mediaset

Maltempo in Toscana, alcune frane e allagamenti: Il Maltempo in Toscana ha provocato frane e allagamenti ... località Arnaccio, poi riaperta, e disagi in città a Livorno dove oggi sono chiuse le scuole come anche in altri comuni toscani, Per le ...ansa

Maltempo, pioggia intensa e disagi: roggia tracimata, Retrone ingrossato, aperto il bacino di Montebello: Il Maltempo, come da previsioni meteo, sta intensificando la propria portata di pioggia in caduta sul territorio vicentino. Si registrano i primi disagi, con alcune strade allagate da rivoli d’acqua – ...ecovicentino