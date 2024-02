Maltempo | disagi in Liguria e Toscana Allerta per livello fiumi in Veneto LIVE

(Di martedì 27 febbraio 2024) Le piogge abbondanti delle ultime ore hanno fatto scattare diverse allerte meteo. A Pieve Ligure ieri pomeriggio una frana ha sfiorato uno scuolabus. Mille persone erano isolate ma ora il collegamento è stato ripristinato. Chiuse tutte le scuole. Frane anche in provincia di Lucca: auto travolta dai detriti ma nessun ferito. Esonda il Naviglio: lezioni sospese per 850 studenti nel Pavese.alta in

Maltempo , freddo e neve in Italia : disagi e danni in diverse zone dell’ Italia . Allerta gialla su otto regioni L’ Italia è alle prese con un’ondata di Maltempo ... (361magazine)

Pioggia e neve sull’Italia almeno fino al 5 marzo. “Alpi sommerse”. Previsioni meteo e mappe: 3bmeteo: “Duratura fase piovosa sull’Italia con via vai di perturbazioni. Sulle Alpi accumuli notevoli, anche oltre 2-3 metri sopra quota 2000” ...quotidiano

Maltempo centro-nord, mille persone isolate da una frana in Liguria | Piogge forti in Toscana, bacini a livelli guardia: L'ondata di Maltempo ha colpito anche la costa toscana provocando disagi e danne. A causa di frane e smottamenti in provincia di Lucca diverse corse di bus sono state deviate. I carabinieri di Reggio ...tgcom24.mediaset

Maltempo in Toscana, alcune frane e allagamenti: Il Maltempo in Toscana ha provocato frane e allagamenti ... località Arnaccio, poi riaperta, e disagi in città a Livorno dove oggi sono chiuse le scuole come anche in altri comuni toscani, Per le ...ansa