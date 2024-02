Maltempo | disagi al Nord Italia Allerta rossa in Veneto | treni nel caos LIVE

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 27 febbraio 2024) Circolazione deisospesa sulla linea Milano-Venezia, tra Vicenza e Padova. Esonda il Naviglio: lezioni sospese per 850 studenti nel Pavese. Forte rischio valanghe in Piemonte. Per il 28 febbraio diramato rischio rosso su settori del, arancione su parte di Emilia-Romagna e. Giallo in Friuli-Venezia Giulia,, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna