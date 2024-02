Maltempo | continua allerta gialla su Milano e Lombardia

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 feb. (Adnkronos) -l'meteoper rischio idrogeologico ordinario, diramata dal Centro monitoraggio rischi naturali della Regionee causata da una perturbazione che sta interessando anche. L'per rischio idrogeologico è attualmente in corso e prosegue fino alla mattina di domani, mercoledì 28 febbraio; ad essa si aggiunge, a partire dalle ore 16 di oggi, anche l'per rischio idraulico, sempre fino a domattina. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Maltempo: codice giallo su tutta la Toscana mercoledì 28 febbraio: FIRENZE. Una forte perturbazione atlantica continua ad interessare la Toscana. Domani, mercoledì 28 febbraio, il tempo sarà ancora variabile con deboli e locali piogge, ma con condizioni decisamente ...ilcittadinoonline

Maltempo, allerta arancione: massima attenzione per le frane in montagna: Maltempo, allerta arancione: massima attenzione per le frane in montagna. L'allerto meteo arancione per piene dei corsi d’acqua e frane continua da mezzogiorno di oggi, martedì 27 febbraio, fino a ...redacon

Maltempo: prosegue l’allerta meteo per temporali in provincia di Grosseto: Grosseto. Una forte perturbazione atlantica continua ad interessare la Toscana. Domani, mercoledì 28 febbraio, il tempo sarà ancora variabile con deboli e locali piogge, ma con condizioni decisamente ...grossetonotizie