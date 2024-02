Maltempo | chiuso il ponte sull' Enza a Sorbolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Reggio Emilia, 27 febbraio 2024 - Il fiume Po si presenta nelle sue quote medie del periodo, grazie alla intensa perturbazione in transito in questi giorni’Italia. Le precipitazioni in corso, dovute a una vasta perturbazione atlantica, hanno compensato il deficit che si era registrato finora nel Grande fiume. Anche al lago di Garda si registrano livelli mai raggiunti negli ultimi 25 anni. In mattinata all’idrometro AiPo di Boretto il livello del Po era vicino allo zero idrometrico, con tenda crescere, alimentato dalle piogge cadute nel nord Italia nelle ultime ore. Il livello dell’, all’idrometro di Sant’Ilario, ha superato il livello rosso in mattinata, per poi stabilizzarsi, mentre a monte le quote risultano in lieve discesa. AldiLevante già a metà mattinata si è ...