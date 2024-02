Maltempo | allerta rossa in Veneto | sospesi i treni tra Vicenza e Padova

(Di martedì 27 febbraio 2024) France in Liguria, torrenti in piena nel parmense. Domani a napoli chiusi i parchi, interdette le spiagge

Il Maltempo sta colpendo l’Italia e lo farà per tutta questa settimana. pioggia e vento sul Nord e sul Centro, in queste ore. In particolare scatta l’ allerta ... (velvetmag)

Vicenza - Maltempo in Veneto: chiusa a scopo precauzionale la linea ferroviaria Venezia-Milano all'altezza di Vicenza per rischio esondazione del fiume ... (ilgazzettino)

Maltempo sulla Sardegna: diramata allerta meteo: Torna il Maltempo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico, relativo alle giornate di domani, mercoledì 28 e ...sardegnalive

Maltempo, nuova allerta meteo per la Sardegna: È in vigore dalle 14 di oggi e fino alle 23.59 del 29 febbraio la nuova allerta meteo di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico emessa dal Centro funzionale decentrato di ...unionesarda

Maltempo, a Vicenza chiuse due scuole. Allagamenti a Livorno. Alberi sui binari, chiusa linea Verona-Mantova: L'allerta per rischio idrogeologico è attualmente in corso ... Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Prosegue l’ondata di Maltempo in Toscana. Piove su gran parte della ...leggo