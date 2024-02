Maltempo a Vicenza | scuole chiuse domani 28 febbraio

(Di martedì 27 febbraio 2024) (Adnkronos) – Iltorna a flagellare l'Italia e in particolare in Veneto, dove, 28, la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo rossa. E proprio aè stata diramata l'ordinanza di chiusura per ledi ogni ordine e grado nel territorio comunale per mercoledì. La decisione, che riguarda anche tutte le palestre

Il Maltempo allaga il Veneto: Maltempo in Veneto, gravi disagi in alcune province e allagamenti, soprattutto nelle province di Padova e Vicenza. Fermate anche alcune linee ferroviarie. I consorzi di bonifica del Veneto in ...polesine24

Italia sotto la pioggia: frane e disagi in Liguria, allerta rossa in Veneto, rischio valanghe sulle Alpi: La prima regione ad aver accusato il colpo del ritorno invernale è la Liguria. Ieri sera una frana ha letteralmente tagliato in due Pieve Ligure ...ilsecoloxix