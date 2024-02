Malore nel sonno | Giulia Cappelletti muore a 27 anni | era una maestra delle elementari Gli amici | «Siamo distrutti»

In un paesino in prinvincia di Vibo Valentia, in Calabria, c'è chi ha provato ad avvelenare un prete perché promotore di legalità e amore nella parrocchia San ... (leggo)

MIDTJYLLAND - Malore per il centrocampista svedese Kristoffer Ollson, è in terapia intensiva: "L'FC Midtjylland chiede urgentemente al pubblico di mostrare rispetto e comprensione, in modo che Kristoffer, la famiglia e i medici abbiano la tranquillità necessaria per garantire la guarigione e ...napolimagazine

Morto il presidente di Legacoop Imola, Raffaele Mazzanti: Nato a Casalfiumanese nel 1953, ha ricoperto, tra gli altri ruoli ... A quanto appreso era ricoverato da qualche giorno in ospedale a causa di un Malore. "In questo difficile momento - si legge sul ...ansa

